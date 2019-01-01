Yaralı Çakal Tedavi Altına Alındı
1 saat önce
Kütahya'nın Şaphane ilçesi Karamanca köyü mevkiinde bulunan yaralı çakal tedavi altına alındı.
Kütahya
'nın Şaphane
ilçesi Karamanca
köyü mevkiinde bulunan yaralı çakal tedavi altına alındı.
Karamanca köylüleri tarafından yaralı halde bulunan çakal, tedavi için önce Kütahya Yaban
Hayatı Kurtarma Şubesine götürüldü. Burada 3 gün tedavi edilmeye çalışılan yaralı çakal, durumunda düzelme olmayınca Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yaban Hayatı Kurtarma Merkezine tedavi için gönderildi. Yaralı çakalın tedevisinin devam ettiği bildirildi.(YD-EFE) - KÜTAHYA
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:58 Kaynak: İHA
İrem Helvacıoğlu'nun Yapımcının Talebi Üzerine O Ses Türkiye'deki Sahneleri Kaldırıldı
İngiltere'de Yeni Yıla Giren Gençler, Eğlencenin Dozunu Kaçırdı
Pilotun, Avukat Sevgilisini Dövdüğü Görüntü Büyük Tepki Çekti