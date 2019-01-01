Son Dakika Haberleri: Yaralı Çakal Tedavi Altına Alındı

Yaralı Çakal Tedavi Altına Alındı

1 saat önce

Kütahya'nın Şaphane ilçesi Karamanca köyü mevkiinde bulunan yaralı çakal tedavi altına alındı.

Yaralı Çakal Tedavi Altına Alındı, System.String[]
Kütahya'nın Şaphane ilçesi Karamanca köyü mevkiinde bulunan yaralı çakal tedavi altına alındı.

Karamanca köylüleri tarafından yaralı halde bulunan çakal, tedavi için önce Kütahya Yaban Hayatı Kurtarma Şubesine götürüldü. Burada 3 gün tedavi edilmeye çalışılan yaralı çakal, durumunda düzelme olmayınca Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma Merkezine tedavi için gönderildi. Yaralı çakalın tedevisinin devam ettiği bildirildi.(YD-EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:58 Kaynak: İHA

Yaban, Şaphane, Karamanca, Kütahya, Yaşam
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