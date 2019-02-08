Yaralı Çakal Tedavi Altına Alındı
54 dakika önce
Kırklareli'nde yaralı halde bulunan çakal tedavi altına alındı.
Kırklareli
'nde yaralı halde bulunan çakal tedavi altına alındı.
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin ihbar üzerine gittikleri Demircihalil köyü yakınlarında yol kenarında yaralı çakal bulduğu belirtildi.
Ekipler tarafından alınan çakal İstanbul
Veterinerlik Fakültesine götürüldü.
Açıklamada, ihbarda bulunan vatandaşlara teşekkür edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:39 Kaynak: AA
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