Son Dakika Haberleri: Yaralı Çakal Tedavi Altına Alındı

Yaralı Çakal Tedavi Altına Alındı

54 dakika önce

Kırklareli'nde yaralı halde bulunan çakal tedavi altına alındı.

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Kırklareli'nde yaralı halde bulunan çakal tedavi altına alındı.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin ihbar üzerine gittikleri Demircihalil köyü yakınlarında yol kenarında yaralı çakal bulduğu belirtildi.

Ekipler tarafından alınan çakal İstanbul Veterinerlik Fakültesine götürüldü.

Açıklamada, ihbarda bulunan vatandaşlara teşekkür edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:39 Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırklareli, Güncel
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