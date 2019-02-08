Yaralı Çakal, Tedaviye Alındı
49 dakika önce
KIRKLARELİ'de otomobilin çarpması sonucu yaralandığı ileri sürülen çakal, tedavi edilmek üzere İstanbul'a gönderildi.
KIRKLARELİ'de otomobilin çarpması sonucu yaralandığı ileri sürülen çakal,
tedavi edilmek üzere İstanbul
'a gönderildi. Kırklareli
'de bir çakal, iddiaya göre otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yolda hareketsiz yatan ve acı çeken çakalı görenler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yaralı çakalı alarak müdürlüğe götürdü. Burada sağlık kontrolü yapılan çakal, ilk müdahalesinin ardından tedavisinin devamı için İstanbul Üniversitesi
Veteriner Fakültesi'ne sevk edildi.
- Kırklareli
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:25 Kaynak: DHA
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