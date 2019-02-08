Son Dakika Haberleri: Yaralı Çakal, Tedaviye Alındı

Yaralı Çakal, Tedaviye Alındı

49 dakika önce

KIRKLARELİ'de otomobilin çarpması sonucu yaralandığı ileri sürülen çakal, tedavi edilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Yaralı Çakal, Tedaviye Alındı, System.String[]
KIRKLARELİ'de otomobilin çarpması sonucu yaralandığı ileri sürülen çakal, 

tedavi edilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Kırklareli'de bir çakal, iddiaya göre otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yolda hareketsiz yatan ve acı çeken çakalı görenler durumu  Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yaralı çakalı alarak müdürlüğe götürdü. Burada sağlık kontrolü yapılan çakal, ilk müdahalesinin ardından tedavisinin devamı için İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne sevk edildi.

- Kırklareli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:25 Kaynak: DHA

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