Yaralı Caretta caretta için İzmir İtfaiyesi zamanla yarıştı - Son Dakika

Yaralı Caretta caretta için İzmir İtfaiyesi zamanla yarıştı

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı dalgıç ekibi, Güzelbahçe açıklarında yaralı halde görülen caretta caretta türü bir deniz kaplumbağasını hızlı bir kurtarma operasyonuyla hayata döndürdü. İhbardan yalnızca 5 dakika sonra ulaşılan kaplumbağa tedavi için İzmir Doğal Yaşam Parkı yetkililerine teslim edildi.

Körfez'deki yaralı deniz kaplumbağasını kurtarmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri adeta zamanla yarıştı. Saat 15.21'de 112 çağrı merkezine yapılan Güzelbahçe Balıkçı Barınağı açığında yaralı halde bir caretta caretta türü deniz kaplumbağası bulunduğu ihbarı üzerine İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı Su altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekibinden 3 dalgıç harekete geçti. Ekip ihbardan sadece 5 dakika sonra 15.26'da yaralı kaplumbağanın bulunduğu noktaya ulaştı. Kurtarma ağıyla bota çıkarılan ve hayati tehlikesinin bulunmadığı anlaşılan caretta caretta türü deniz kaplumbağası, ilk müdahalenin yapılması için İzmir Doğal Yaşam Parkı yetkililerine teslim edildi. Nesli tükenme tehdidi altında olduğundan korumaya alınan türler arasındaki caretta carettanın kısa süre içinde Muğla Dalyan'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine sevk edileceği belirtildi.