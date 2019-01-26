Son Dakika Haberleri: Yaralı Caretta Carettayı Temizlik Personelleri Kurtardı

Yaralı Caretta Carettayı Temizlik Personelleri Kurtardı

1 saat önce

Yaralı caretta carettayı temizlik personelleri kurtardıMUĞLA - Marmaris'te etkili olan fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu.

Yaralı caretta carettayı temizlik personelleri kurtardı

MUĞLA - Marmaris'te etkili olan fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Sahilde dalgaların getirdiği çöpleri toplayan temizlik işçileri yaralı bir caretta caretta buldu. İşçiler 'Turkuaz' ismini verdikleri kaplumbağayı hemen koruma altına aldı. Çalışanlar, 'Turkuaz'ı tedavi edilmek üzere DEKAMER yetkililerine teslim etti.
Marmaris'te şiddetli fırtına etkili olurken fırtına nedeniyle dev dalgalar meydana geldi. Dalgaların getirdiği atıkları toplamak için çalışan işçiler, çöplerin arasında yaralı bir caretta caretta buldu. Kaplumbağaya ilk müdahaleyi işçiler yaptı. Yaralı kaplumbağa Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim edildi.
Yaralı kaplumbağaya 'Turkuaz' ismini verdiklerini belirten Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, "Temizlik çalışmaları esnasında atıklar ve otların arasında bir kaplumbağaya denk geldi personelimiz. Kaplumbağanın yaşadığını fark ettik. Hemen Dalyan'da bulunan DEKAMER ile bağlantıya geçtik. Tarif ettikleri şekilde onu koruma altına aldık. Yetkiler kaplumbağayı teslim aldı. Bizden isim talebinde bulundular. Biz de temizlik işlerinin rengi olan Turkuaz ismini kaplumbağaya verdik. Personelimiz kaplumbağanın yaşamasına vesile oldukları için mutlular" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:09 Kaynak: İHA

Dalgalar, Marmaris, 3. Sayfa
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