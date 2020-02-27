Yaralı ceylan tedaviye alındı - Son Dakika
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Yaralı ceylan tedaviye alındı

6 saat önce

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, bir aracın çarpması sonucu yaralandığı düşünülen ceylan tedaviye alındı.

Yaralı ceylan tedaviye alındı, System.String[]

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, bir aracın çarpması sonucu yaralandığı düşünülen ceylan tedaviye alındı.

Mudurnu ilçesine bağlı Çavuşderesi köyünde yoldan geçen bir kişi, yaralı haldeki ceylanı fark edip Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Gelen ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı ceylan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Bir aracın çarpması sonucu yaralandığı düşünülen ceylanın tedavisinin ardından doğal ortamına salınacağı öğrenildi.


Orman İşletme Müdürlüğü, Mudurnu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:49 Kaynak: DHA
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