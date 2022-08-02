Yaralı ceylanın kurtulması için seferber oldular - Son Dakika
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Yaralı ceylanın kurtulması için seferber oldular

02.08.2022 14:59
Yaralı ceylanın kurtulması için seferber oldular

Yaralı ceylanın kurtulması için seferber oldular Yaralı ceylana su verip, sevdiler Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bir vatandaş, ormanda gezdiği sırada yaralı halde gördüğü ceylanın yardımına koştu.

Yaralı ceylanın kurtulması için seferber oldular

Yaralı ceylana su verip, sevdiler

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bir vatandaş, ormanda gezdiği sırada yaralı halde gördüğü ceylanın yardımına koştu. Köylüye haber verip yardıma çağıran kişi tarafından jandarma ekiplerine ceylan teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hacımusa Köyü Pamuklukdüzü ormanında gezdiği sırada ayağından yaralı ceylanı gören Samim Kara isimli bir vatandaş, yaralı ceylanın yardımına koştu. Köyden akrabalarını arayarak yardım isteyen vatandaş, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Uzun zamandır susuz kalan yaralı ceylana su verip, korkmasın diye şefkatle severek sakinleştirmeye çalışan köylüler ekiplerin gelmesini beklediler. Jandarma ekipleri yaralı ceylanın ayağını sararak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Yaralı hayvan, ekiplerce tedavi altına alındı.

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Jandarma, Gökçebey, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaralı ceylanın kurtulması için seferber oldular - Son Dakika

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