Üvey baba, oğlunu tüfekle vurdu, sıçrayan saçmalar 3 yaşındaki çocuğu da yaraladı - Son Dakika
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Üvey baba, oğlunu tüfekle vurdu, sıçrayan saçmalar 3 yaşındaki çocuğu da yaraladı

25.07.2022 09:47

Antalya'da iddiaya göre, üvey baba ile oğlu arasında alacak verecek melesi yüzünden kavga çıktı. Kavgada babanın pompalı tüfekle vurduğu üvey oğlu ve o sırada parkta oyun oynayan 3 yaşındaki kız yaralandı. Yaralanan kişinin olayı gören akrabaları, saldırganı tekme tokat dövüp polise teslim etti.

Antalya'da Abdullah V., daha önce arasında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan üvey oğlu Mehmet Karaduman'ın evinin oraya elinde pompalı tüfekle gelerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıs, 3 el ateş ederek Mehmet Karaduman'ı yaraladı. Silah sesi üzerine olay yerine koşan Karaduman'ın akrabaları Abdullah V.'i darp etti.

SAÇMALAR 3 YAŞINDAKİ KIZA İSABET ETTİ

Öte yandan pompalı tüfekten çıkan saçmalar parkta oynayan 3 yaşındaki Elif Sena U.'a isabet etti. Aile bireyleri 3 yaşındaki Elif Sena U.'ı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Parkta bulunan diğer vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İki şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KOLUNDAN VE BACAĞINDAN YARALANDI

Pompalı tüfekle bacağından ve göğüs kısmından yaralanan Mehmet Karaduman'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. 3 yaşındaki Elif Sena U.'ın ise kolundan ve bacağından yaralandığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polisin olayla ilgili incelemesi ise devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Elif Sena, Antalya, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üvey baba, oğlunu tüfekle vurdu, sıçrayan saçmalar 3 yaşındaki çocuğu da yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üvey baba, oğlunu tüfekle vurdu, sıçrayan saçmalar 3 yaşındaki çocuğu da yaraladı - Son Dakika
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