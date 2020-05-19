Yaralı çocuğunu bırakıp, muhabire sataştı - Son Dakika

Yaralı çocuğunu bırakıp, muhabire sataştı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması olan 15 yaşındaki kız çocuğu polis ekiplerini görünce babasının ceza yememesi için kontrolsüz olarak yola çıktı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması olan 15 yaşındaki kız çocuğu polis ekiplerini görünce babasının ceza yememesi için kontrolsüz olarak yola çıktı. Aracın çarptığı kız hafif yaralanırken, olay yerine gelen baba kızıyla ilgilenmek yerine olay yerinde haber çalışması yapan gazeteciye el hareketi çekti. Çevresindeki herkesi şaşırtan ve maskesiz sokağa çıkan babaya idari işlem yapıldı.
Olay, Fethiye merkez Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlı yaş grubunda olan 15 yaşındaki Sena Su E. isimli kız çocuğu, görgü tanıklarının ifadesine göre yolun karşısına geçtiği sırada polis ekiplerini görünce babasına ceza yazılmaması için kontrolsüz şekilde yola atlayıp kaçmak istedi. Bu sırada seyir halinde olan Mehmet E. idaresindeki 48 JA 885 plakalı midibüsün çarptığı kız çocuğu yaralandı. Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kız çocuğu hastaneye kaldırıldı. Bir süre sonra olay yerine gelen kızın babası, yerde yatan yaralı kızıyla ilgilenmek yerine olay yerinde haber çalışması yapan gazetecilere el hareketleri yaparak herkesi şaşırttı. Bir eliyle kızını tutarken, diğer eliyle de objektiflere hareket çeken ve maske yasağına uymayan şahsa polis tarafından 789 TL idari para cezası kesildi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 10:34 Kaynak: İHA
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