Yaralı Çocuk, Ambulansa Götürülürken Ayakkabısını Elinden Bırakmadı
2 saat önce
KAYSERİ'de arkadaşlarıyla oynarken ayağı kayalıklar arasına sıkışıp, hafif yaralanan 8 yaşındaki Yiğithan Yıldız'ı itfaiye ekipleri kurtardı.
KAYSERİ'de arkadaşlarıyla oynarken ayağı kayalıklar arasına sıkışıp, hafif yaralanan 8 yaşındaki Yiğithan Yıldız'ı itfaiye ekipleri kurtardı. Yıldız, itfaiye eri kendisini ambulansa taşırken, elinden ayakkabısını bırakmadı.
Olay, Melikgazi
ilçesi Selçuklu
Mahallesi Pullu Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşlarıyla oyun oynayan Yiğithan Yıldız'ın sağ bacağı, kayalıklara sıkıştı. Acı içerisinde kıvranan küçük çocuğun arkadaşları, mahalleliye haber verdi. Mahalle sakinleri de itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri, kısa süreli çalışmayla Yıldız'ı kurtardı.
İtfaiye erlerinden Sinan Çelik
, hafif yaralanan Yiğithan Yıldız'ı ambulansa kadar kucağında taşıdı. Bu sırada Yıldız'ın kaybolmaması için ayakkabısını elinden bırakmadığı görüldü.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:31 Kaynak: DHA
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