Yaralı Dağ Keçisi Kurtarılamadı
2 saat önce
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde hafta sonunda kaçak avcılarca boynundan vurulan ve Mehmetçiğin ilk müdahalesini yaptığı koruma altındaki dağ keçisi, tedaviye alındığı Erzincan'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tunceli
'nin Pülümür
ilçesinde hafta sonunda kaçak avcılarca boynundan vurulan ve Mehmetçiğin ilk müdahalesini yaptığı koruma altındaki dağ keçisi, tedaviye alındığı Erzincan
'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
5 Ocak Cumartesi günü Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Kırkmeşe köyü sınırlarında, kimliği belirlenemeyen avcılarca boynundan tüfekle vurulan dağ keçisi, yaralı halde bulundu. Askerler ve köylülerce yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı dağ keçisi Erzincan'a getirildi. Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü
ekipleri tarafından hayvan barınağına getirilen dağ keçisi, boynundan giren ve vücuduna saplanan kurşun nedeni ile tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde telef oldu.
Dağ keçisini vuran kaçak avcıların tespit edilmesi için çalışmaların devam ettiği kaydedildi. - ERZİNCAN
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:25 Kaynak: İHA
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