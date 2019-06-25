Son Dakika Haberleri: Yaralı dağ keçisi tedavi edildi
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Yaralı dağ keçisi tedavi edildi

25 dakika önce

Diyarbakır'da köpeklerin kovaladığı dağ keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından muayene edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yaralı dağ keçisi tedavi edildi, System.String[]
Diyarbakır'da köpeklerin kovaladığı dağ keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından muayene edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. Yenişehir ilçesine bağlı Hantepe köyünde köpeklerin kovaladığı dağ keçisi çobanın sürüsüne katıldı. Sürü sahibi tarafından Doğa koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Şube Müdürlüğü'ne haber verilmesi üzerine alınan dağ keçisi, Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi görevlilerince muayene ve rehabilite edildikten sonra tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı. Dağ keçisinin, Diyarbakır'da son yıllarda yapılan envanter ve fotokapan çalışmaları sonucu popülasyonu çok az olduğu belirtildi. Söz konusu türün Diyarbakır'da avcılar tarafından avlanmasının yasak olduğu, popülasyonu fazla olan illerde belirli sayıda av turizmi kapsamında 7 yaş üstü yaşlı ve erkek hayvanların avlatıldığı kaydedildi.
(Rıdvan Kılıç - Yakup Ermiş/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:15 Kaynak: İHA
Yenişehir, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Diyarbakır, Güncel
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