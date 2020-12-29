Yaralı dağ keçisi tedaviye alındı - Son Dakika

Yaralı dağ keçisi tedaviye alındı

BİNGÖL'ün Yayladere ilçesine bağlı Sürmelikoç köyü kırsalında bulunan yaralı dağ keçisi Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne gönderilerek tedaviye alındı.

BİNGÖL'ün Yayladere ilçesine bağlı Sürmelikoç köyü kırsalında bulunan yaralı dağ keçisi Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne gönderilerek tedaviye alındı. Yayladere ilçesine bağlı Sürmelikoç köyü kırsalında hayvanlarını otlatan bir kişi, yaralı ve bitkin haldeki dağ keçisini buldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne durumun bildirilmesinin ardından köye gelen ekipler, keçinin sol arka ayağında kırık tespit etti. Dağ keçisi burada yapılan müdahalenin ardından Erzurum Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne gönderilerek, tedaviye alındı.



Son Dakika

Karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam, kamyonetin çarpması sonucu öldü

Yurt dışından getirilen cep telefonları için harç tutarı 2 bin 6 lira oldu

Son Dakika! Aylin Sözer cinayeti sonrası Bakan Selçuk'tan açıklama: Dava sürecinin yakın takipçisi olacağız

Bulgarlar Edirne'ye stok akını yaptı, adım atacak yer kalmadı

Bodrum'a yılbaşı akını, 170 binlik nüfus 900 bine fırladı

2020'de en çok haber olan siyasetçi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı

Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Doya Doya Moda'dan ayrılan Kemal Doğulu, Seray Sever'in makyajsız halini paylaştı