Yaralı Dağ Keçisine 'Lokman Hekim' Şefkati
2 saat önce
Hakkari'de yaralı olarak bulunan yaban keçisinin Van'daki tedavisi devam ediyor.
Hakkari
'de yaralı olarak bulunan yaban keçisinin Van
'daki tedavisi devam ediyor.
Sümbül Dağı eteklerindeki Depin Polis
Kontrol Noktasında görevli polis memurları tarafından yaralı olarak bulunan yaban keçisi, getirildiği Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban
Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi sürüyor. Bölgede 'Lokman Hekim
' olarak bilinen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan
tarafından tedavisi titizlikle yapılan yaban keçisi, doğaya bırakılacağı günü bekliyor. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:01 Kaynak: İHA
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