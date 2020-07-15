Yaralı dağcı askeri helikopterle kurtarıldı - Son Dakika

Birlik, Skorsky helikopterle bulunduğu yerden alınarak, önce Yusufeli İlçe Stadyumu'na, oradan da ambulansla Yusufeli Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi aldına alındı.

AFAD yetkilileriyle yapılan ilk değerlendirmede, ambulans helikopterin inişine müsait alan olmadığının anlaşılması üzerine bölgeye Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığından Skorsky helikopter gönderildi.

Yürümekte zorluk çeken Birlik için AFAD ve jandarma ekiplerinden yardım talep edildi.

Alınan bilgiye göre, Artvin 'in Yusufeli ilçesi Yaylalar köyü sınırındaki Kaçkar Dağı'na tırmanan 9 kişilik ekipte yer alan Mehmet Birlik (58), Dilberdüzü mevkisinde düşerek yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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