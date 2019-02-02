Yaralı Doğan Tedavi Altına Alındı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Fatih Mahallesinde bulunan yaralı doğan tedavi altına alındı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Fatih Mahallesinde bulunan yaralı doğan tedavi altına alındı.



Gölyaka İlçesi Fatih Mahallesi'nde bahçesinde gezen Muhammet Şentürk, bir doğanın uçamadığını gördü. Daha sonra durumu Gölyaka Avcılar, Atıcılar ve Sportif Olta Balıkçıları Derneği'ne bildirdi. Doğanın bulunduğu bahçeye giden Dernek Başkanı Bahattin Ceylan tarafından teslim alınan yaralı doğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Yaralı doğanın yüksek gerilim hatlarına çarptığı ve bu sebeple uçamadığı tespit edildi. Yaralı doğan milli parklar rehabilitasyon merkezinde yapılacak tedavinin ardından doğaya salınacak. - DÜZCE

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Trump'ın INF'den Çekilme Karına Putin'den Yanıt: Bizde Çekileceğiz

İnternet Dolandırıcılarının Yeni Hedefi Hayvanseverler

Bebeğini Öldürüp Peluş Ayının İçine Saklayan Cani Kadına 1 Yıl Hapis Verildi

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş'ın Eşi Hayatını Kaybetti