Son Dakika Haberleri: Yaralı Doğan Tedaviye Alındı

Yaralı Doğan Tedaviye Alındı

4 saat önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaralı halde yol kenarında bulunan doğan tedavi altına alındı.

Yaralı Doğan Tedaviye Alındı, System.String[]
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaralı halde yol kenarında bulunan doğan tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçede bir vatandaş tarafından yol kenarında yaralı olarak bulunan yaralı doğan, Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim edildi.

Görevliler, yaralı doğanı ilk tedavisinin ardından Zonguldak Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli veteriner hekim Emrullah Topuzoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaş tarafından bulunan yaralı doğana ilk müdahaleyi yaptıklarını söyledi.

Milli Parklar Müdürlüğüne doğanı teslim ettiklerini ifade eden Topuzoğlu, "Bir vatandaşımız tarafından yol kenarında yaralı halde bulunan doğanı bize teslim ettiler. Biz de ilk tedavisini yaparak Zonguldak Milli Parklar Müdürlüğünü aradık. Onlar da doğanı tedavisini yapmak için aldılar. Doğan iyileştikten sonra tekrar ilçemizde doğaya salınacak." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:22 Kaynak: AA

Zonguldak, Alaplı, 3. Sayfa
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