Yaralı doğana ilçe tarım sahip çıktı - Son Dakika
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Yaralı doğana ilçe tarım sahip çıktı

6 saat önce

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yol kenarında vatandaşlar tarafından bulunan yaralı Doğan, İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.

Yaralı doğana ilçe tarım sahip çıktı, System.String[]

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yol kenarında vatandaşlar tarafından bulunan yaralı Doğan, İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.


İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekimlerce tedavi edilen yaralı Doğan, Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Burada görevli veteriner hekimlerce ilk tıbbi müdahale ile kanadının alında yaralarına pansuman yapılan Doğan'a ayrıca su verildi. Sorgun İlçe Tarım Müdürü Yusuf Canbolat, sol kanadının altında bulunan yaralardan dolayı uçamadığı kaydederek, "Yaralı Doğan veteriner hekimlerimizce gerekli tedavisi yapıldıktan sonra Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi" dedi - YOZGAT

Sorgun, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:27 Kaynak: İHA
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