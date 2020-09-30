Yaralı domuzun saldırısına uğrayan kadın yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te bahçesinde ceviz toplayan 77 yaşındaki kadın, yaralı bir domuzun saldırısına uğradı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Osmaneli ilçesinden Gölpazarı ilçesine bağlı Derecikören köyüne domuz avına gelen avcılar bir domuzu yaraladı. Yaralı domuz can havliyle bir ceviz bahçesine girerken, burada bulunanlar kaçmaya çalıştı. Bu kişilerin arasında bulunan ve ceviz toplamak için bahçeye gelen 77 yaşındaki Müzeyyen Yılmaz kaçamadı. Domuz saldırdığı kadını yaraladı. Kadını domuzun elinden, vurdukları hayvanı takip eden avcılar kurtardı. Avcılar domuzu vurarak öldürürken, yaralı yaşlı kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı'ndan Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan domuzdan kaçan birkaç kişi de düşme sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden hafifi şekilde yaralandı. - BİLECİK