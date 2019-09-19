Son Dakika Haberleri: Yaralı ebabil koruma altına alındı
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Yaralı ebabil koruma altına alındı

1 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde, ormanlık alanda yaralı bulunan sakallı ebabil, koruma altına alındı.

Yaralı ebabil koruma altına alındı, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde, ormanlık alanda yaralı bulunan sakallı ebabil, koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Harfili Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gezen bir kişi, yaralı bir kuş gördü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilen sakallı ebabil koruma altına alındı.

Müdürlüğün Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, sakallı ebabilin nesli tükenme tehlikesi altında olduğunu vurguladı. Kuşun çarpma nedeniyle sırt bölgesinden yaralandığını belirlediklerini ifade eden Çetin, tedavisinin ardından kuşun doğal yaşam alanına bırakılacağını aktardı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Erdemli, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:38 Kaynak: AA
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