Yaralı Ebabil kuşu koruma altına alındı
1 saat önce
SİVAS'ta Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin çatısından düşen yaralı ebabil, tedavi için veterinere götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:44 Kaynak: DHA
SİVAS'ta Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin çatısından düşen yaralı ebabil, tedavi için veterinere götürüldü. Yenişehir
Mahallesi'nde bulunan Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin çatısından düşen ebabil güvenlik görevlisi Murat Kuzucu tarafından fark edildi. Kuzucu, hemen yerden aldığı kuşun sürekli havada kalan ve uçarken uyuyan ebabil olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı.
Murat Kuzucu, başından ve gagasından yaralı kuşu bir kutuya koyarak, Sivas Belediyesi
Veteriner Müdürlüğü'ne bağlı Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim etti.
Kuzucu, "Rutin olarak kontrol için gezerken kuş önüme düştü. Ebabili daha önce görmemiştim. Sadece televizyonda görmüştüm" dedi.
- Sivas
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