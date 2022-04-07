Yaralı Ebabil Kuşuna polis şefkati - Son Dakika
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Yaralı Ebabil Kuşuna polis şefkati

07.04.2022 15:04
Yaralı Ebabil Kuşuna polis şefkati

Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şubesi ekipleri, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) yaralı ebabil kuşunu tedavi ettirip doğaya bıraktı.

Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şubesi ekipleri, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) yaralı ebabil kuşunu tedavi ettirip doğaya bıraktı.

Kırşehir'de görev yapa ekipler; yaralı halde ebabil kuşu buldu. Polisin gözlem altına aldığı kuş veterinere götürülerek tedavi ettirildi. Tedavisi tamamlanan ebabil kuşu Hayvan Koruma Şubesi ekipleri tarafından ait olduğu alan olan doğaya bırakıldı. Hayvan Durum İzleme isimli mobil uygulama üzerinden de aldığı ihbarlarla hayvanlara karşı işlenen suçlara anında müdahale eden polisler, vatandaşları da çalışmaları noktasında bilgilendiriyor. - KIRŞEHİR

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Kırşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaralı Ebabil Kuşuna polis şefkati - Son Dakika


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