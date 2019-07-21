Yaralı ebabil tedavisinin ardından doğaya salındı
11 dakika önce
Giresun'un Bulancak ilçesinde yaralı halde bulunan ebabil, tedavisinin ardından doğaya salındı.
Giresun Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 02:30 Kaynak: AA
'un Bulancak
ilçesinde yaralı halde bulunan ebabil, tedavisinin ardından doğaya salındı.
Bulancak ilçesine bağlı Burunucu köyünde üç gün önce vatandaşlar, kanatlarından yaralı halde ebabil buldu.
Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğüne teslim edilen kuş tedavi altına alındı.
Tedavinin ardında ebabil, Şebinkarahisar
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlileri tarafından ilçe kırsalında doğaya salındı.
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