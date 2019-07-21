Son Dakika Haberleri: Yaralı ebabil tedavisinin ardından doğaya salındı
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Yaralı ebabil tedavisinin ardından doğaya salındı

11 dakika önce

Giresun'un Bulancak ilçesinde yaralı halde bulunan ebabil, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Yaralı ebabil tedavisinin ardından doğaya salındı, System.String[]
Giresun'un Bulancak ilçesinde yaralı halde bulunan ebabil, tedavisinin ardından doğaya salındı.
Bulancak ilçesine bağlı Burunucu köyünde üç gün önce vatandaşlar, kanatlarından yaralı halde ebabil buldu.
Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen kuş tedavi altına alındı.
Tedavinin ardında ebabil, Şebinkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlileri tarafından ilçe kırsalında doğaya salındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bulancak, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 02:30 Kaynak: AA
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