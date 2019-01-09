Yaralı Eşeğe Jandarma Sahip Çıktı
1 saat önce
Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kurtdere köyü kırsalında donmak üzere iken jandarma tarafından bulunan 13 eşekten ayağı yaralı olan eşek jandarma ekibinin aracıyla ahıra götürülerek tedavi altına alındı.
Kütahya
'nın Hisarcık
ilçesi Kurtdere köyü kırsalında donmak üzere iken jandarma tarafından bulunan 13 eşekten ayağı yaralı olan eşek jandarma ekibinin aracıyla ahıra götürülerek tedavi altına alındı.
Hisarcık- Simav
karayolunda devriye gezen İlçe Jandarma
ekiplerince gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü Kurtdere köyü yakınlarındaki kırsal alanda donmak üzere olan biri yaralı 13 başıboş eşek bir ahırda muhafaza altına alınmıştı.
Bu arada ayağından yaralı olan eşek jandarma aracına alınarak 13 kilometre uzaklıkta ilçe girişindeki bir ahıra götürüldü. Yaralanan eşek Veteriner Hekim Ali Var
tarafından gerekli tedavisi yapılarak sağlığına kavuştu. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:34 Kaynak: İHA
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