Yaralı Eşek Donmak Üzereyken Bulundu

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesi Kurtdere köyü yakınlarında jandarma ekipleri, donmak üzere olan yaralı bir eşek buldu.

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesi Kurtdere köyü yakınlarında jandarma ekipleri, donmak üzere olan yaralı bir eşek buldu. Jandarma aracıyla bir ahıra götürülen eşek, burada veteriner tarafından tedavi edildi.



Hisarcık-Simav karayolunda devriye görevi yapan ilçe jandarma ekipleri, hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düştüğü gece yarısı, Kurtdere köyü yakınlarında biri yaralı 13 eşek buldu. Ayağından yaralı eşeği, jandarma araçlarına alarak, 13 kilometre uzaklıktaki bir ahıra götürüldü. Eşek, burada veteriner Ali Var tarafından tedavi edildi. Diğer 12 eşek de kontrolden geçirildi.



- Tahya

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Danışmanı Olan Mariam Kavakçı, Fotoğraflarıyla Konuşuluyor

Son Dakika! İngiltere Başbakanı May: Avrupa Birliğinden 29 Mart'ta Ayrılacağız

Demet Akalın Bağış Gecesinde Müslüm Gürses'in Gömleğine 10 Bin TL, Ferman Toprak ise Yüzüğüne 23 Bin TL Ödedi

Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! Kur 5,50'nin Üzerinde İşlem Görüyor