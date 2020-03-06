Yaralı eşek için seferber oldular - Son Dakika
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Yaralı eşek için seferber oldular

6 saat önce

Bodrum'da yaralı olduğu bildirilen eşeğe petbulance ekibi müdahale etti.

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Bodrum'da yaralı olduğu bildirilen eşeğe petbulance ekibi müdahale etti.


Konacık Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde kafasında ve ayağında kanama olan yaralı eşeği gören vatandaşlar durumu Bodrum Belediyesi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı petbulance ekibi, yaralı eşeğe ilk müdahaleyi yaparak kanama kesici ve vitamin iğneleri yaptı.


Yaralı eşek daha sonra Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakımevi'ne nakledildi. İlk belirlemelere göre köpekler tarafından saldırıya uğradığı düşünülen yaralı eşeğe dikiş atılarak yaraları temizlendi.


Yaralı eşek, bir kaç gün daha Torba Geçici Hayvan Bakımevi'nde gözlem altında tutularak tedavisine devam edilecek. - MUĞLA

Konacık, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:19 Kaynak: İHA
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