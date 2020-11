Yaralı eşekler sağlığına kavuştu - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde görevli hekimler, yolda yaralı halde bulunan sahipsiz eşekleri ameliyat ederek sağlığına kavuşturdu.

Sokak hayvanlarının daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Her Eve Bir Pati Derneği'nin talebi üzerine yolda yarılı halde bulunan 5 eşeğin tedavisini üstlendi. Avrupa'nın en modern barınağı olan Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne getirilen eşekler, veteriner hekimler tarafından detaylı bir şekilde muayene edildi. Her gün yüzlerce can dostu sağlığına kavuşturan hekimler, yaptıkları muayeneler sonucunda yalancı kasık fıtığı, testislerde yangı ve kısırlaştırma operasyonu gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonların çok başarılı geçtiğini belirten Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dilek Yosun, "Bizler, yardıma muhtaç tüm hayvanlara sahip çıkıyoruz. Merkezimizde kedi ve köpeğin yanı sıra at ile eşek gibi büyük çiftlik hayvanların da tedavilerini üstleniyoruz. Her Eve Bir Pati Derneği'nin talebiyle yaralı eşeklerimize iki gün boyunca gerekli operasyonlar gerçekleştirdik. Yaklaşık 10 gün boyunca gözetim altında tutacağımız hayvanlarımıza antibiyotik tedavisi de uygulayacağız" dedi. Yosun, barınağı ileri teknoloji cihazlarla donatan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. - BURSA