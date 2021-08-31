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Yaralı eşini ambulansta gördü, öldü sanıp aracın peşinden koştu - Son Dakika

Yaralı eşini ambulansta gördü, öldü sanıp aracın peşinden koştu

31.08.2021 11:21

Erzurum'da dün iki aracın kavşakta çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Hastaneye sevk edilen kocasını ambulansta gören kadın, aracın peşinden koştu. Ambulansın penceresinden kocasının iyi olduğunu gören kadın güçlükle sakinleşti.

Dün öğle saatlerinde Erzurum Şehir Hastanesi önünde bulunan kavşakta meydana gelen kazada, şehir hastanesi istikametinden gelen aracın sürücüsü H.K. kavşaktan sola dönmek istediği sırada Yıldızkent istikametinden şehir hastanesi istikametine giden M.K. yönetimindeki araçla çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 34 KB 9646 plakalı araçtaki M.K., Ş.K., U.K.ve 25 LU 174 plakalı araçtaki H.K. hafif şekilde yaralandı.

Kaza yapan kocasını öldü sanıp ambulansın peşinden koştu

KOCASINI ÖLDÜ SANDI

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada, H.K.nın kaza yaptığını gören eşi ise kocasını öldü sanıp ambulansın peşinden koşmaya başladı. Ambulansın penceresinden eşinin iyi olduğunu gören kadın güçlükle sakinleşti.

Kaza yapan kocasını öldü sanıp ambulansın peşinden koştu

ÇEVREDEKİLER KAVŞAKTA TRAFİK IŞIĞI OLMAMASINDAN ŞİKAYETÇİ

Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Öte yandan kavşağın çevresinde bulunan iş yerleri sahipleri ise olay yerinde çok fazla kaza olduğunu, bu yüzden kavşağa trafik ışıkları yapılmasını istediklerini söylediler.

Kaza yapan kocasını öldü sanıp ambulansın peşinden koştu
Yaralı eşini ambulansta gördü, öldü sanıp aracın peşinden koştu

Şehir Hastanesi, Erzurum, Kaza, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaralı eşini ambulansta gördü, öldü sanıp aracın peşinden koştu - Son Dakika


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