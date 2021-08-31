Yaralı eşini ambulansta gördü, öldü sanıp aracın peşinden koştu - Son Dakika

Dün öğle saatlerinde Erzurum Şehir Hastanesi önünde bulunan kavşakta meydana gelen kazada, şehir hastanesi istikametinden gelen aracın sürücüsü H.K. kavşaktan sola dönmek istediği sırada Yıldızkent istikametinden şehir hastanesi istikametine giden M.K. yönetimindeki araçla çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 34 KB 9646 plakalı araçtaki M.K., Ş.K., U.K.ve 25 LU 174 plakalı araçtaki H.K. hafif şekilde yaralandı.

KOCASINI ÖLDÜ SANDI

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada, H.K.nın kaza yaptığını gören eşi ise kocasını öldü sanıp ambulansın peşinden koşmaya başladı. Ambulansın penceresinden eşinin iyi olduğunu gören kadın güçlükle sakinleşti.

ÇEVREDEKİLER KAVŞAKTA TRAFİK IŞIĞI OLMAMASINDAN ŞİKAYETÇİ

Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Öte yandan kavşağın çevresinde bulunan iş yerleri sahipleri ise olay yerinde çok fazla kaza olduğunu, bu yüzden kavşağa trafik ışıkları yapılmasını istediklerini söylediler.