Yaralı fil yavrusu enfeksiyona yenik düştü - Son Dakika

Yavru filiin tedavi edildiği barınak

Yavru filden detaylar

Yavru filin tedavi edilmesi

AÇE - Kaçak avcıların kurduğu tuzak sonucu ağır yaralandıktan sonra hortumu kesilen yavru fil, enfeksiyon nedeniyle telef oldu.

Kaçak avcıların kurduğu tuzağa hortumunu kaptıran yavru fil, sürüsü tarafından geride bırakılmıştı. Resmi yetkililer tarafından kurtarıldıktan sonra tedavi edilmek üzere vahşi hayvan barınağına götürülen fil yavrusunun hortumunun bir kısmı kesilmişti. Nefes alma, su taşıma ve nesneleri kavrama görevlerini gören hortum, fillerin en hayati organı.Hortumu olmayan filler her türlü tehdide karşı savunmasız kalıyor ve yaşam onlar için eziyete dönüşebiliyor. Yemek yemekte zorlanan yavru fil, iki gün mücadele ettiği enfeksiyona yenik düşünce telef oldu.