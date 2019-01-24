Yaralı Filistinliyi Şehit Eden İsrail Askeri Seçim Kampanyasında Kullanılıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi milletvekili, Filistinli yaralı genci başından vurarak şehit eden eski İsrail askerini seçim kampanyasına dahil etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi milletvekili, Filistinli yaralı genci başından vurarak şehit eden eski İsrail askerini seçim kampanyasına dahil etti.



İşgal altındaki Batı Şeria'da Mart 2016'da yerde yaralı halde yatan 21 yaşındaki Filistinli Abdulfettah eş-Şerif'i başından vurarak infaz eden eski İsrail askeri Elor Azaria, milletvekili Yaron Mazuz'un seçim kampanyasına katıldı.



Mevcut kabinede Çevre Bakanı Yardımcısı görevini yürüten ve Nisan 2019'daki erken seçimde partisinden yeniden milletvekilliği aday adaylığını açıklayan Mazuz ile Azaria'nın yan yana yer aldığı seçim kampanyası videosu yayınlandı.



Videoda Azaria'yı yanına alan Mazuz, parti üyelerinden kendisine destek vermesini isteyerek, "Tanrı'nın yardımı ve Azaria'nın desteğiyle başaracağız." ifadesini kullandı.



Bazı fanatik Yahudiler, yaralı Filistinliyi şehit eden Azaria'yı "kahraman" olarak niteliyor.



Abdulfettah eş-Şerif'in öldürülmesi



İsrail askerlerinin Mart 2016'da El Halil kentinde "bir askeri bıçakladıkları" iddiasıyla 21 yaşındaki Filistinli Abdulfettah eş-Şerif ve yine 21 yaşındaki Remzi el-Kasravi'yi öldürdüğü bildirilmişti.



Ancak olaydan saatler sonra Elor Azaria'nın yerde yaralı halde yatan Şerif'i başından vurarak öldürdüğü anın görüntüleri ortaya çıkmıştı.



Tepki toplayan görüntünün ardından Azaria, İsrail Askeri Mahkemesince yargılanmış ve yerde yaralı halde yatan Filistinlinin "üzerinde bomba olduğu tehlikesiyle ateş ettiğini, Abdulfettah eş-Şerif'in kendisinin sıktığı kurşun nedeniyle değil daha önce aldığı yara nedeniyle öldüğünü" iddia etmişti.



Askeri mahkeme Azaria'yı "kasıtsız adam öldürmekten" suçlu bularak 18 ay hapse mahkum etmiş, Ağustos 2017'de hapse giren Azaria'nın cezası eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot tarafından 14 aya düşürülmüştü.



Azaria, sadece 9 ay hapis yattıktan sonra geçen yıl mayıs ayında serbest bırakılmıştı.

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