Yaralı flamingo tedavi edilerek doğaya bırakıldı
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Aksaray'da Tuz Gölü bölgesinde çobanlar tarafından yaralı olarak bulunan flamingo veterinerler tarafından tedavi edilerek doğaya bırakıldı.
Aksaray Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:40 Kaynak: İHA
'da Tuz Gölü
bölgesinde çobanlar tarafından yaralı olarak bulunan flamingo veterinerler tarafından tedavi edilerek doğaya bırakıldı.
Aksaray'ın Eskil
ilçesi Tuz Gölü bölgesinde çobanlar tarafından yaralı bir flamingo bulundu. Gagasından yaralı olan flamingoyu alarak ilçeye getiren çobanlar veterinerlere haber verdi. Yaralı flamingo veterinerler tarafından tedavi edilirken, daha sonra belediye görevlilerince flamingo yeniden doğaya bırakıldı. - AKSARAY
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