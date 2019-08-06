Son Dakika Haberleri: Yaralı flamingo tedavi edilerek doğaya bırakıldı
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Yaralı flamingo tedavi edilerek doğaya bırakıldı

19 dakika önce

Aksaray'da Tuz Gölü bölgesinde çobanlar tarafından yaralı olarak bulunan flamingo veterinerler tarafından tedavi edilerek doğaya bırakıldı.

Yaralı flamingo tedavi edilerek doğaya bırakıldı, System.String[]
Aksaray'da Tuz Gölü bölgesinde çobanlar tarafından yaralı olarak bulunan flamingo veterinerler tarafından tedavi edilerek doğaya bırakıldı.

Aksaray'ın Eskil ilçesi Tuz Gölü bölgesinde çobanlar tarafından yaralı bir flamingo bulundu. Gagasından yaralı olan flamingoyu alarak ilçeye getiren çobanlar veterinerlere haber verdi. Yaralı flamingo veterinerler tarafından tedavi edilirken, daha sonra belediye görevlilerince flamingo yeniden doğaya bırakıldı. - AKSARAY
Tuz Gölü, Aksaray, Eskil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:40 Kaynak: İHA
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