Yaralı flamingo, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

TUZ Gölü'nde yaralı halde bulunan yavru flamingo, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tedavi edilerek doğaya bırakıldı.

Tuz gölünde ayağından yaralı flamingoyu gören köylüler, durumu Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, yavru flamingoyu tedavisi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürdü. Veteriner hekimlerin yaptığı kontrollerde, elektrik tellerine takılması sonucu ayaklarından yaralandığı belirlenen flamingo, tedaviye alındı. Ayaklarına dikiş atılarak 10 günlük tedavisi tamamlanan yavru flamingo, Tuz Gölü'ne bırakıldı.