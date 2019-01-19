Yaralı Flamingo Tedaviye Alındı
1 saat önce
Bursa'nın Karacabey ilçesinde doğa fotoğrafçılığı yapan Alper Tüydeş'in yaralı halde bulduğu flamingo, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde tedavi altına alındı.
Bursa
'nın Karacabey
ilçesinde doğa fotoğrafçılığı yapan Alper Tüydeş'in yaralı halde bulduğu flamingo, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü
'nde tedavi altına alındı. Karacabey Belediyesi
personeli olan ve aynı zamanda doğa fotoğrafçılığı yapan Tüydeş, 12 Ocak'ta kuş fotoğrafları çekmek için gittiği Karacabey Boğazı'ndaki Yeniköy
sahilinde bulduğu flamingoyu, Doğa Koruma ve Milli Parklar
2. Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti.
Kontrollerin ardından yeni yuvasına konulan flamingonun veteriner gözetimindeki tedavisinin ardından Bursa Hayvanat Bahçesi
'ne teslim edileceği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:12 Kaynak: AA
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