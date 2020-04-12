Yaralı flamingo tedaviye alındı - Son Dakika

Adana'da yaralı halde bulunan flamingo, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Karataş ilçesi Akyatan Lagünü civarında vatandaşlar, göç etmesi gerektiği halde suda tek başına gezen ve uçamayan bir flamingoyu fark etti.

Sudaki bir oltanın dolanması nedeniyle ayağı ve boynundan yaralandığı belirlenen flamingo, vatandaşlarca sudan çıkarıldı.

Daha sonra durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü görevlileri, yaralı flamingoyu tedavisi için Mersin'deki Tarsus Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim etti.

Flamingonun, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi.