Yaralı Flamingo ve Yavru Baykuşa Evinde Bakıyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde doğa fotoğrafçılığı yapan Alper Tüydeş, yaralı halde bulduğu flamingo ve yuvasından düşen baykuşa kendi apartman dairesinde gözü gibi bakıyor.

SERGEN SEZGİN - Bursa'nın Karacabey ilçesinde doğa fotoğrafçılığı yapan Alper Tüydeş, yaralı halde bulduğu flamingo ve yuvasından düşen baykuşa kendi apartman dairesinde gözü gibi bakıyor.



Karacabey Belediyesi personeli olan ve aynı zamanda doğa fotoğrafçılığı yapan Tüydeş, 8 Ocak'ta ilçede Çamlık olarak bilinen ormanlık alanda belediye ekiplerinin yuvasından düşmüş halde bulduğu "Kulaklı Orman Baykuşu" yavrusunu sahiplendi.



Evinde baykuşu büyümesi için besleyen Tüydeş'in yolu bu kez 12 Ocak'ta kuş fotoğrafları çekmek için gittiği Karacabey Boğazı'da yer alan Yeniköy sahilinde yaralı bir flamingoyla kesişti.



Boğazdaki dalgaların kıyıya vurduğu, bitkin düşmüş flamingoyu uzun uğraşlar sonucu yakalayan Tüydeş, bir veteriner yardımıyla tedavisini yaptırdı.



Tüydeş'in bir süre toparlanması için bakımını üstlendiği kanadından yaralı flamingo, evde baykuşla aynı ortamda yaşıyor.



"Eşim elimde flamingoyu görünce çok şaşırdı"



Alper Tüydeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, flamingoyu kanadından yaralanmış bir halde su kenarında bulduğunu söyledi.



Flamingonun kendisini görünce ürktüğünü ve zaman zaman boğulma tehlikesi de geçirdiğini belirten Tüydeş, "Kanlar içinde yorgun ve bitkin düşmüş durumdaydı. Biraz bekledim ve 10 dakika sonra kıyı tarafına doğru geldi. Ben deniz tarafından yaklaşıp saatlerce süren çabalarımın ardından sağ salim flamingoyu kurtardım." ifadesini kullandı.



Kanadını doktor sardı



İlk müdahaleyi yakınlardaki bir zabıta karakolunda yaptıklarını ve kanayan kanadını sardıklarını anlatan Tüydeş, şöyle devam etti:



"Bu müdahalenin ardından flamingoyu arabayla hızlıca Karacabey merkeze getirdik. Burada bir veteriner müdahale etti. Eve getirdim ama gece pansumanını tekrar açtığını fark ettim. O saatte veteriner bulamayacağım için doktor olan bir arkadaşımdan yardım istedim. Gece evinden kalkıp geldi. Eczaneden aldığımız temel tıbbi malzemelerle kanamasını durdurduk. İlk eve geldiğimde eşim elimde flamingoyu görünce çok şaşırdı ama anlayışla karşıladı. İnsanlar evimize geldiğinde bu durumu görünce şaşırıyorlar. Her avcıyı suçlamayız ama bu işi yaptığını iddia edip doğaya çıktığında her kuşa ateş eden insanlar var. Flamingoyu bulduğumuzda kanadı parçalanmıştı, saçma gelmiş muhtemelen. Bir avcının ateş ettiğini düşünüyoruz. Karacabey Belediyesinin hayvan dostu şehir unvanı var. İnsanlarımız böyle durumlarda bize başvuruyorlar ve müdahale edebiliyoruz. Farkındalık bu noktada önemli. Belediye olarak da buna vurgu yapıyoruz"



"Büyüttüğüm zaman doğaya salacağım"



Tüydeş, baykuşu ise belediye ekiplerinin bulduğunu dile getirerek, "Yuvasına tekrar koymayı biz başardık fakat sanırım yuva terk edilmiş. Bir süre sonra gittiğimizde tekrar düştüğünü gördük. İş başa düşünce onu da sahiplendim ve eve getirdim. Flamingoyla beraber arkadaş arkadaş yaşıyorlar. Büyüttüğüm zaman doğaya salacağım. Bu konuda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüyle diyalog halindeyim." dedi.



Flamingoyu da yakın zamanda teslim edeceğini belirten Tüydeş, "Bu iki canlının aynı ortamda yaşaması çok alışık olduğumuz bir durum değil. İkisi de birbirlerinin yardıma muhtaç olduğunu sanırım hissediyorlar. Birbirlerine karşı anlayışlı ve tahammüllüler. Evimize ayrı bir neşe getirdiler. Flamingo bundan sonra uçamayacak. Kanadında kırık var. Muhtemelen özel yaşam parklarında yaşamaya devam edecektir." diye konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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