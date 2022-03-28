YARALI FLAMİNGONUN AYAĞINDA İRANLI KUŞ GÖZLEMCİLERİN TAKTIĞI ÇİP BULUNDU - Son Dakika
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YARALI FLAMİNGONUN AYAĞINDA İRANLI KUŞ GÖZLEMCİLERİN TAKTIĞI ÇİP BULUNDU

28.03.2022 11:30

AKSARAY'da Tuz Gölü'ne göç eden ve yaralı olduğundan tedaviye alınan flamingonun ayağında İranlı kuş gözlemcilerin taktığı çip bulundu.

AKSARAY'da Tuz Gölü'ne göç eden ve yaralı olduğundan tedaviye alınan flamingonun ayağında İranlı kuş gözlemcilerin taktığı çip bulundu.

Havaların ısınmasıyla göçle Tuz Gölü'ne flamingolar gelmeye başladı. Ancak flamingolardan biri, avcılar tarafından tüfekle vurulmuş halde bulundu. Yaralı flamingoyu bulan köylüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine bildirdi. Ekiplere teslim edilen flamingo, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tedaviye alındı. Flamingonun, tüfekle yaralanmasından dolayı sol kanadının kırıldığı, çekilen filminde kanadından hariç, vücudunda 3 saçma yarası olduğu belirlendi. Ayrıca flamingonun ayağında ise İran'ın Tahran kentinde kuş gözlemcileri tarafından takılan çip bulundu. Çip sayesinde flamingonun yaklaşık 2 bin kilometre uçarak Tuz Gölü'ne ulaştığı belirlendi. Flamingo tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacak.

YARALI FLAMİNGONUN AYAĞINDA İRANLI KUŞ GÖZLEMCİLERİN TAKTIĞI ÇİP BULUNDU
YARALI FLAMİNGONUN AYAĞINDA İRANLI KUŞ GÖZLEMCİLERİN TAKTIĞI ÇİP BULUNDU
YARALI FLAMİNGONUN AYAĞINDA İRANLI KUŞ GÖZLEMCİLERİN TAKTIĞI ÇİP BULUNDU
YARALI FLAMİNGONUN AYAĞINDA İRANLI KUŞ GÖZLEMCİLERİN TAKTIĞI ÇİP BULUNDU
YARALI FLAMİNGONUN AYAĞINDA İRANLI KUŞ GÖZLEMCİLERİN TAKTIĞI ÇİP BULUNDU
YARALI FLAMİNGONUN AYAĞINDA İRANLI KUŞ GÖZLEMCİLERİN TAKTIĞI ÇİP BULUNDU
YARALI FLAMİNGONUN AYAĞINDA İRANLI KUŞ GÖZLEMCİLERİN TAKTIĞI ÇİP BULUNDU
YARALI FLAMİNGONUN AYAĞINDA İRANLI KUŞ GÖZLEMCİLERİN TAKTIĞI ÇİP BULUNDU

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YARALI FLAMİNGONUN AYAĞINDA İRANLI KUŞ GÖZLEMCİLERİN TAKTIĞI ÇİP BULUNDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: YARALI FLAMİNGONUN AYAĞINDA İRANLI KUŞ GÖZLEMCİLERİN TAKTIĞI ÇİP BULUNDU - Son Dakika
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