Yaralı flamingoya tedavi - Son Dakika

Yaralı flamingoya tedavi

AKSARAY'ın Eskil ilçesinde, köylüler tarafından boş arazide kanadından yaralı halde bulunan flamingo, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tedaviye alındı.

AKSARAY'ın Eskil ilçesinde, köylüler tarafından boş arazide kanadından yaralı halde bulunan flamingo, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tedaviye alındı. Eskil ilçesinde yaşayanlar, boş arazide gördükleri flamingonun yaralı olduğu için uçamadığını fark etti. Hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne haber verdi. Köye gelen ekipler, elektrik hattı kablolarına çarptığı belirlenen flamingoyu, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan flamingonun kanadındaki yaraya dikiş atıldı. Flamingonun 6 aylık olduğunu söyleyen araştırma görevlisi Nihan Eroğlu, "6 aylık flamingomuz Aksaray Doğa ve Milli Parklar Koruma Müdürlüğü tarafından getirildi. Tedavisini gerçekleştirdik. İyileştikten sonra doğaya salınacak "dedi.Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nde görevli Habip Flamingonun 6 aylık olduğunu söyleyen araştırma görevlisi Nihan Eroğlu, "6 aylık flamingomuz Aksaray Doğa ve Milli Parklar Koruma Müdürlüğü tarafından getirildi. Tedavisini gerçekleştirdik. İyileştikten sonra doğaya salınacak "dedi.Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nde görevli Habip Çetinkaya da "Bir vatandaşımız, yaralı flamingo bulduğunu söyledi. Biz de alıp, Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne getirdik. Ufak bir operasyon geçirdi.1-2 hafta biz bakacağız daha sonra evi olan Tuz Gölü 'ne bırakacağız" diye konuştu. ?

- Aksaray - Aksaray

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 12:37

Kaynak: DHA

Son Dakika

Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! İşte 320 milyar metreküp doğal gazın ekonomik değeri

Yavru köpeği ezen minibüs şoförü ifade vermeye giderken çark etti: Ölmesine ben de üzüldüm

Yabancı uyruklu kadın, ünlü iş adamının evinde ölü bulundu

Tekstil fabrikasında 155 işçinin 43'ünde koronavirüs tespit edilince çalışanlar karantina altına alındı

Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı

Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı

Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi

Fenerbahçe, Alper Potuk'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık

Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı

Erdoğan'ın müjdesinin ardından gözler altın ve dolarda! İşte son durum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında! New York Times'tan "Yeni bir dönem" vurgusu

Tatil cenneti Marmaris'in sokaklarını aç kalan domuz sürüleri işgal etti

Arabanın lastiğini patlatan hırsızlar, yardım etme bahanesiyle sürücünün 130 bin lirasını çaldılar

Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum