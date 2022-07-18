Son dakika haberleri | Yaralı genç kız acısını unutup bisikletini tamir etmeye çalıştı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Yaralı genç kız acısını unutup bisikletini tamir etmeye çalıştı

18.07.2022 20:10

Son dakika haberine göre Yaralı genç kız acısını unutup bisikletini tamir etmeye çalıştı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı.

Yaralı genç kız acısını unutup bisikletini tamir etmeye çalıştı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı. Yaralanan genç kız, yerden kalkıp bisikletinin çıkan zincirini takmaya çalışması dikkat çekti.

Kaza Turgutalp mahallesi Kemalettin Samipaşa caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Ugur Saltıkyönetimindeki 20 ZS 941 plakalı otomobil, Şehit Er Abdülkerim Erdoğan sokaktan bisikletiyle çıkan Aydan G.(17)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç kız yaralandı.

Yerden kalkan genç kız yarasını unutup, bisikletinin çıkan zincirini takmaya çalıştı. Yaralı genç, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Yaralı genç kız acısını unutup bisikletini tamir etmeye çalıştı - Son Dakika

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