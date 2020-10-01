Son dakika haber... Park halindeki araca çarptı, yaralı gencin ailesi, korona virüs bulaşır diye çocuklarını... - Son Dakika

Park halindeki araca çarptı, yaralı gencin ailesi, korona virüs bulaşır diye çocuklarını ambulanstan indirdi

Park halindeki araca bisikletle çarpıp kafasıyla aracın camını patlattı

Olayı duyup gelen aile, Covid-19 bulaşır diye yaralı genci ambulansa bindirmek istemedi

Gencin ticari araca çarpıp kafasıyla camı patlatması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

ANTALYA - Antalya'da bisiklet kullanan genç, yol kenarında park halindeki ticari araca arkadan çarptı. Kafasıyla aracın camını patlatan genç yaralanırken olayı duyup gelen yakınları, virüs bulaşacağı gerekçesiyle genci ambulansa bindirmek istemedi. Aile sağlık ekipleri tarafından ikna edilirken kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, Kavaklı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nde Çarşamba Pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü istikametine seyir halindeki Yusuf Kaan Uysal'ın kullandığı bisiklet, sürücüsü önüne bakmayınca yol kenarında park halindeki 07 LFU 98 plakalı ticari araca arkadan çarptı.Çarpmanın şiddetiyle başını aracın arka camına çarparak camı patlatan genç, bisikletten indikten sonra ayakta kalamayıp yere oturdu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 açil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra genci ambulansa alıp hastaneye götürmek istedi. Kazayı duyarak olay yerine gelen Yusuf Kaan Uysal'ın anne-babası, oğullarına korona virüs bulaşacağı korkusuyla ambulansta müdahale yapılan çocuklarını ambulanstan indirdi. Sağlık görevlilerinin aileyi ikna etmesinin ardından genç, yeniden ambulansa alınarak Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, bisikleti kullanan gencin başını ticari aracın arka camına çarparak camın kırılmasına neden olduğu gözlenirken, çarpmanın etkisiyle bir süre ayakta duran gencin bir anda yere yığıldığı görüldü.