Yaralı gencin bayrak sevgisi - Son Dakika

Yaralı gencin bayrak sevgisi

Gaziantep'te hurdaya dönen araçtan sağ kurtulan bir genç, yarasına aldırış etmeden koşarak arabadan yere fırlayan Türk bayrağını aldı.

Gaziantep'te hurdaya dönen araçtan sağ kurtulan bir genç, yarasına aldırış etmeden koşarak arabadan yere fırlayan Türk bayrağını aldı. Kaza, Osmaniye Gaziantep yolu Yamaçoba mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osmaniye merkezden Gaziantep'teki yakınlarını ziyaret için gelen Kaçar ailesinin 80 GN 500 plakalı Tofaş marka otomobili sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada Sürücü İsmet Kaçar, eşi Aysel Kaçar ve oğulları Burak Kaçar yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'teki çeşitli hastanelere götürüldü. Otomobilden çıkar çıkmaz bayrağa koştu Yaşanan kazanın ardından hafif yaralanan Kaçar ailesinin oğulları Burak, arabadan yere fırlayan Türk bayrağını alarak zarar görmesini engelledi. Anne ve babası yaralı olan Burak'ın bayrağı düşünmesi büyük takdir topladı. - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 17:53

Kaynak: İHA

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