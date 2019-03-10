Son Dakika Haberleri: Yaralı Geyik Tedavi Altına Alındı

Yaralı Geyik Tedavi Altına Alındı

24 dakika önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yolda yaralı halde bulunan yaralı geyik, tedavi altına alındı.

Yaralı Geyik Tedavi Altına Alındı, System.String[]
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yolda yaralı halde bulunan yaralı geyik, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mudurnu Taşkesti kara yolunun Kavakaltı mevkisinde araçla seyir halindeki Hakkı Yiğit ve arkadaşları, yolun ortasında yaralı geyik olduğunu gördü.

Araçtan inerek yaralı geyiğin üzerini battaniyeyle örten Yiğit ve arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin yardımıyla yaralı geyik, yoldan geçerken duran bir vatandaşın minibüsüne taşındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü yetkililerine haber verilmesinin ardından yol güzergahında bulunan petrol istasyonuna getirilen geyik, yetkililere teslim edildi.

Yaralı geyik, Bolu merkeze götürülerek tedavi altına alındı.

"Üşümesin diye üzerini battaniyeyle örttük"

Hakkı Yiğit, AA muhbirine yaptığı açıklamada, seyir halindeyken yolun ortasında yaralı geyik olduğunu gördüklerini anlatarak, "Jandarma ekiplerine haber verdik. Yaralı olduğu için hayvan kımıldamıyordu. Hemen battaniyeyle üzerini örttük üşümesin diye." ifadelerini kullandı.

Yiğit, yaralı geyiği arkadaşlarının ve jandarma ekiplerinin yardımıyla minibüse taşıdıklarını belirterek, hayvanı daha sonra milli park yetkililerine teslim ettiklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:15 Kaynak: AA

Taşkesti, Bolu, Mudurnu, Güncel
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