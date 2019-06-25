Son Dakika Haberleri: Yaralı geyik tedavi edildi
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Yaralı geyik tedavi edildi

1 saat önce

Kütahya sınırındaki ormanlık alanda ayağı kırılmış halde bulunan geyik yavrusu, Bozüyük Belediyesi veterineri tarafından tedavi edildi.

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Kütahya sınırındaki ormanlık alanda ayağı kırılmış halde bulunan geyik yavrusu, Bozüyük Belediyesi veterineri tarafından tedavi edildi.

Milli Parklar ve Doğa Koruma memurları tarafından Bozüyük-Kütahya sınırında ormanlık alanda bulunan yaralı yavru geyik tedavi altına alındı. Yaralı geyik yavrusunun kırık ayağı Bozüyük Belediyesi veterineri tarafından alçıya alınırken, diğer sağlık kontrolleri de yapıldı. Yavru geyik daha sonra Milli Parklar ve Doğa Koruma memurları tarafından Bursa'da bulunan hayvan rehabilitasyon merkezine götürüldü. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:14 Kaynak: İHA
Kütahya, Bozüyük, Yaşam
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