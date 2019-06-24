Yaralı geyik yavrusu tedavi altına alındı
32 dakika önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ayağı kırılmış halde bulunan kızıl geyik yavrusu tedavi altına alındı.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:53 Kaynak: AA
'in Bozüyük
ilçesinde ayağı kırılmış halde bulunan kızıl geyik yavrusu tedavi altına alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar
memurları tarafından Bilecik- Kütahya
sınırındaki ormanlık alanda yaralı bulunan geyik yavrusu Bozüyük Belediyesi veterinerlerince kontrol edildi. Geyik yavrusunun kırıldığı belirlenen sol ön ayağı alçıya alındı.
Daha sonra Bursa
'nın Karacabey
ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban
Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderilen yavrunun tedavisine burada devam edileceği öğrenildi.
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