Yaralı göçmenlerin durumunu, prof. dr. mustafa burak sayhan açıkladı - Son Dakika

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Yaralı göçmenlerin durumunu, prof. dr. mustafa burak sayhan açıkladı
7 saat önce
Yaralı göçmenlerin durumunu, Prof. Dr. Mustafa Burak Sayhan açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:05 Kaynak: DHA
Yaralı göçmenlerin durumunu, Prof. Dr. Mustafa Burak Sayhan açıkladı
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