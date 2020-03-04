Yaralı göçmenlerin durumunu, prof. dr. mustafa burak sayhan açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaralı göçmenlerin durumunu, prof. dr. mustafa burak sayhan açıkladı - Son Dakika

Yaralı göçmenlerin durumunu, prof. dr. mustafa burak sayhan açıkladı

7 saat önce

Yaralı göçmenlerin durumunu, Prof. Dr. Mustafa Burak Sayhan açıkladı.

Yaralı göçmenlerin durumunu, Prof. Dr. Mustafa Burak Sayhan açıkladı

Yaralı göçmenlerin durumunu, prof. dr. mustafa burak sayhan açıkladı

Mustafa Burak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu FETÖ'den açığa alındı
Son Dakika: Kalın'dan Erdoğan-Putin görüşmesi hakkında açıklama: İdlib'de atılabilecek adımlar etraflıca ele alınacak Putin, Güvenlik Konseyi'nde Türkiye-Rusya zirvesini görüştü İdlib şehidi Ragıp Coşkun'un 'Şehit olmak kalbime doğuyor' mesajı verdiği ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
21:43 Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan 'bebek' açıklaması
21:43 Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 22:08:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaralı göçmenlerin durumunu, prof. dr. mustafa burak sayhan açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]