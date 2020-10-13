Yaralı gökçe delice tedavi edilecek - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaralı halde bulunan gökçe delice, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde vatandaşlar tarafından bulunan kuş, Beyşehir Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

Yaralı olduğu belirlenen kuşun, tedavisi için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edileceği, tedavi ve rehabilite sürecinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.