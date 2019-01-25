Son Dakika Haberleri: Yaralı Gri Balıkçıl Tedavi Altına Alındı

Yaralı Gri Balıkçıl Tedavi Altına Alındı

1 saat önce

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü'nde yaralı bulunan gri balıkçıl tedavi altına alındı.

Yaralı Gri Balıkçıl Tedavi Altına Alındı, System.String[]
Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü'nde yaralı bulunan gri balıkçıl tedavi altına alındı.

Altınova Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, gri balıkçılın Hersek Lagünü'nde Altınova Belediyesi Doğa Tanıtım ve Eğitim Merkezi personeli ile Altınova Belediyesi Zabıta ekiplerince bulunduğu belirtildi.

Hayvana ilk müdahalenin Altınova Belediyesi Veteriner Hizmetleri Sorumlusu Melih Soyçiçek tarafından yapıldığı aktarılan açıklamada, gri balıkçılın daha sonra Yalova Milli Parkları Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği duyuruldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:16 Kaynak: AA

Zabıta, Yalova, Altınova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seferler Devam Edecek mi? İflas Eden Pamukkale'den İlk Açıklama Londra'da Skandal! "Erdoğan Akademisyenleri Öldürüyor" Yazısı Duvara Yansıtıldı

Son Dakika! Erdoğan'dan Trump'a Güvenli Bölge Çıkışı: Sözünü Tutmazsan Biz Yaparız Son Dakika! MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk Görevden Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 16:07:20. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaralı Gri Balıkçıl Tedavi Altına Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]