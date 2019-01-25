Yaralı Gri Balıkçıl Tedavi Altına Alındı

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü'nde yaralı bulunan gri balıkçıl tedavi altına alındı.

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü'nde yaralı bulunan gri balıkçıl tedavi altına alındı.



Altınova Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, gri balıkçılın Hersek Lagünü'nde Altınova Belediyesi Doğa Tanıtım ve Eğitim Merkezi personeli ile Altınova Belediyesi Zabıta ekiplerince bulunduğu belirtildi.



Hayvana ilk müdahalenin Altınova Belediyesi Veteriner Hizmetleri Sorumlusu Melih Soyçiçek tarafından yapıldığı aktarılan açıklamada, gri balıkçılın daha sonra Yalova Milli Parkları Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği duyuruldu.

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