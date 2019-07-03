Yaralı guguk kuşu koruma altına alındı
42 dakika önce
Konya'da, yaralı halde bulunan guguk kuşu koruma altına alındı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:33 Kaynak: AA
'da, yaralı halde bulunan guguk kuşu koruma altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Selçuk Üniversitesi
kampüsü içerisinde uçamayan bir kuş bulunduğunun bildirilmesi üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar
8.Bölge Müdürlüğü ekipleri belirtilen adrese gitti.
Milli parklar ekipleri, yaralı türün guguk kuşu olduğunu belirledi. Yaralı kuş, tedavisinin yapılması için Karatay Hayvanat Bahçesi
Veteriner Hekimliğine teslim edildi.
Kuşun tedavisi sonrasında yeniden doğal yaşam alanına salınacağı bildirildi.
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