Son Dakika Haberleri: Yaralı guguk kuşu koruma altına alındı
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Yaralı guguk kuşu koruma altına alındı

42 dakika önce

Konya'da, yaralı halde bulunan guguk kuşu koruma altına alındı.

Yaralı guguk kuşu koruma altına alındı, System.String[]
Konya'da, yaralı halde bulunan guguk kuşu koruma altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Selçuk Üniversitesi kampüsü içerisinde uçamayan bir kuş bulunduğunun bildirilmesi üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü ekipleri belirtilen adrese gitti.
Milli parklar ekipleri, yaralı türün guguk kuşu olduğunu belirledi. Yaralı kuş, tedavisinin yapılması için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edildi.
Kuşun tedavisi sonrasında yeniden doğal yaşam alanına salınacağı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:33 Kaynak: AA
Selçuk Üniversitesi, Konya, Güncel
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