Yaralı güneşten plaj şemsiyesiyle korundu - Son Dakika

Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, vatandaşların açtığı plaj şemsiyesiyle güneşten korunmaya çalışıldı.
Kaza Kumluca ilçesi Meydan Mahallesinde saat 11.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre E. A nın kullandığı 07 VHP 07 plakalı otomobil Meydan Mahallesi Narenciye Sokaktan PTT Önündeki kontrol kavşağa çıkan Necmi Küstür 'ün kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile asfalta savrulan Necmi Küstür yaralandı.
Yaralı 112 Acil Ambulansı tarafından Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ANTALYA