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Yaralı güvercin tedavisinden sonra doğaya salındı
6 saat önce
Kavak ilçesinde yaralı halde bulunan güvercin, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:02 Kaynak: AA
Kavak ilçesinde yaralı halde bulunan güvercin, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
Kavak Devlet Hastanesi bahçesinde bir çocuğun bularak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Fatih Cır'a götürdüğü güvercinin kanadından yaralandığı belirlendi.
Güvercin, tedavisinin ardından doğaya salındı.
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