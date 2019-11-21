Son Dakika Haberleri: Yaralı güvercin tedavisinden sonra doğaya salındı
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Yaralı güvercin tedavisinden sonra doğaya salındı

6 saat önce

Kavak ilçesinde yaralı halde bulunan güvercin, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Yaralı güvercin tedavisinden sonra doğaya salındı, System.String[]

Kavak ilçesinde yaralı halde bulunan güvercin, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Kavak Devlet Hastanesi bahçesinde bir çocuğun bularak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Fatih Cır'a götürdüğü güvercinin kanadından yaralandığı belirlendi.

Güvercin, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Devlet Hastanesi, Kavak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:02 Kaynak: AA
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