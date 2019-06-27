Son Dakika Haberleri: Yaralı güvercine vatandaşlar sahip çıktı
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Yaralı güvercine vatandaşlar sahip çıktı

16 dakika önce

Amasya'da vatandaşlar buldukları yaralı güvercine sahip çıktı.

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Amasya'da vatandaşlar buldukları yaralı güvercine sahip çıktı.

Direğe çarparak ayağından ve gözünden yaralanan güvercinin imdadına vatandaşlar yetişti. Güvercini bulan vatandaşlardan Mustafa Çapraz, "Kuşu, Gümüşlü Camisi'nin bahçesinde bulduk. Gözünden ve ayağından yaralıydı. Milli Parkları aradık. Geldiler, onlara teslim ettik. İnsanlık görevimizi yaptık" dedi. - AMASYA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:31 Kaynak: İHA
Amasya, Yaşam
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