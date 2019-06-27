Yaralı güvercine vatandaşlar sahip çıktı
16 dakika önce
Amasya'da vatandaşlar buldukları yaralı güvercine sahip çıktı.
Amasya
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:31 Kaynak: İHA
'da vatandaşlar buldukları yaralı güvercine sahip çıktı.
Direğe çarparak ayağından ve gözünden yaralanan güvercinin imdadına vatandaşlar yetişti. Güvercini bulan vatandaşlardan Mustafa Çapraz, "Kuşu, Gümüşlü Camisi'nin bahçesinde bulduk. Gözünden ve ayağından yaralıydı. Milli Parkları aradık. Geldiler, onlara teslim ettik. İnsanlık görevimizi yaptık" dedi. - AMASYA
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